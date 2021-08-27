شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعادل أرقام أبو رجيلة وعصام بهيج فى بطولات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادى الزمالك، فى قيادة فريقه للتتويج بلقب الدورى للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه، بعدما حسم البطولة بالفوز على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين قبل جولة من النهاية.

وحسم نادى الزمالك لقب الدورى المصرى هذا الموسم 2020/ 2021، بعدما رفع الفارق بينه وبين الأهلى الوصيف لـ6 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية البطولة.

ويعد لقب الدورى هو اللقب الثالث للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع القلعة البيضاء، بعدما نجح فى تحقيق السوبر الأفريقي على حساب الترجى التونسى 3/1، والسوبر المحلى على حساب الأهلى بركلات الترجيح فى ولايته الأولى.

وتساوى الفرنسي باتريس كارتيرون مع محمود أبو رجيلة وعصام بهيج بـ3 بطولات لكل منهم، حيث توج أبو رجيلة مع الزمالك بدورى أبطال أفريقيا والدورى المصرى وكأس مصر، في حين توج عصام بهيج بالدورى وكأس مصر والأفروأسيوى.

ويسعى كارتيرون لتحقيق بطولة أخرى مع الزمالك للتساوى مع البرازيلي كابرال وأوتوفيستر في قائمة الأكثر تتويجا مع النادى الأبيض برصيد 4 بطولات.

ويحصل الفرنسي باتريس كارتيرون على قيمة راتب شهر إضافي كمكافأة له عقب التتويج رسميا ببطولة الدورى هذا الموسم، كما يحصل الجهاز المعاون علي قيمة راتب شهر أيضا مكافأة لهم عقب البطولة.