شكرا لقرائتكم خبر عن هل يظهر محمد محمود فى تشكيل الأهلى أمام أسوان بعد غياب 962 يوماً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره أسوان باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة التى أعلنها الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للمارد الأحمر، ظهور محمد محمود لاعب خط وسط الأهلى بعد طول غياب بعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبى مرتين على التوالى.

ففى 8 يناير 2019 تلقى محمد محمود خبر إصابته بالرباط الصليبى بعد أول مباراة بقميص النادى الأهلى أمام سموحة ليبدأ اللاعب رحلة التعافى من الاصابة التى ظلت 279 يوماً حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الماضى، ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الأهلى فى 23 أكتوبر الماضى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى.

وغاب محمد محمود عن الأهلى 962 يوما منذ إصابته أمام سموحة يوم 8 يناير 2019 ، وشارك محمد محمود مع الأهلي في مباراتين فقط أمام بيراميدز وسموحة، قبل أن يتعرض للإصابة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 21 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 70 هدفا وتلقت شباكه 28، فيما يحتل أسوان المركز الأخير برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 18 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 59 .

وتضم قائمة الاهلى لمواجهة أسوان 21 لاعبًا وهم:

محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا.