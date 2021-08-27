شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب .. مريم الزهيرى لاعبة السلاح: بحب شاكيرا ونفسى أكون سيدة أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى " مريم الزهيري " لاعبة السلاح فى نادى سبورتنج والتى شاركت في عدد كبير من البطولات على صعيد الناشئين والشباب، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



مريم الزهيرى

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرقص واليوجا وسماع الأغانى

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

اسباجيتى مع لحمة ستيك



مريم الزهيرى

من نجمك المفضل؟

جونى دييب

من مطربك المفضل؟

شاكيرا

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

سيدة أعمال أو ممثلة

لما تتعاكسى فى الشارع .. أيه بيكون رد فعلك ؟

بتجاهل الموضوع



مريم الزهيرى

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

انجلينا جولي

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

الأفضل أن يكون رياضى

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟

هتختار الشخص المناسب لى ولظروفى ويشجعنى على الرياضة ولو طلب منى كده يبقى شخص مش مناسب.