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الامارات | عاجل.. تصريح مهم لمدرب يوفنتوس عن رونالدو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 أغسطس 2021

أبلغ البرتغالي نادي يوفنتوس الإيطالي بأن "لا نية" لديه للعب مجدداً لصالح السيدة العجوز، بحسب ما أعلن مدربه ماسيميليانو أليغري الجمعة.
وقال أليغري في مؤتمر صحافي إنه "يجب شكر رونالدو على ما قام به، لا سيما لكونه مثالاً يحتذي به الشباب. لكن علينا المضي قدماً". واقترب مانشستر سيتي بطل إنجلترا من إتمام صفقة ضخمة لضمّ رونالدو، بحسب تقارير صحافية.
 

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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