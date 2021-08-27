الامارات | عاجل.. تصريح مهم لمدرب يوفنتوس عن رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تصريح مهم لمدرب يوفنتوس عن رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 أغسطس 2021

أبلغ البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي يوفنتوس الإيطالي بأن "لا نية" لديه للعب مجدداً لصالح السيدة العجوز، بحسب ما أعلن مدربه ماسيميليانو أليغري الجمعة.

وقال أليغري في مؤتمر صحافي إنه "يجب شكر رونالدو على ما قام به، لا سيما لكونه مثالاً يحتذي به الشباب. لكن علينا المضي قدماً". واقترب مانشستر سيتي بطل إنجلترا من إتمام صفقة ضخمة لضمّ رونالدو، بحسب تقارير صحافية.



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