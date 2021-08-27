الامارات | صدمة لجمهور يوفنتوس.. رونالدو يغيب عن التدريبات

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لجمهور يوفنتوس.. رونالدو يغيب عن التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المرجح انتقاله الى صفوف مانشستر سيتي الانجليزي قبل إقفال باب الانتقالات الثلاثاء المقبل، في تدريبات فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي اليوم الجمعة بحسب وسائل إعلام إيطالية.

وأشارت الصحف إلى أن رونالدو توجه إلى مقرّ نادي السيدة العجوز في زيارة خاطفة، لكنه غادر حوالي الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي لدى بدء فريقه حصة تدريبية استعداد لمواجهة إمبولي السبت في الدوري، بحسب ما أعلنت شبكة "سكاي سبورت".

وكان رونالدو انضم الى صفوف يوفنتوس عام 2018 قادما من ريال مدريد الاسباني ولا يزال مرتبطا بعقد مع ناديه الايطالي حتى 30 يونيو 2022.

ووافق يوفنتوس على رحيل رونالدو اثر اجتماع مع مدير اعمال الاخير ومواطنه البرتغال جورجي منديش الخميس في تورينو، لكن بشرط أن يحصل على تعويض مقابل عملية الانتقال التي قدرتها الصحف المحلية بقيمة تتراوح بين 25 و30 مليون يورو.

يذكر أن مانشستر سيتي أبرز المرشحين للحصول على خدمات رونالدو لم يتقدم حتى هذه اللحظة باي عرض رسمي.



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