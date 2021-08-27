الأهلي يفقد 4 لاعبين أمام الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي سيفقد 4 لاعبين أمام نادي الرجاء المغربي في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

وقال حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق إن "المارد الأحمر" سيفتقد للصفقات الجديدة في مباراة السوبر الأفريقي المقبلة، والمقرر إقامتها في الـ 24 من سبتمبر المقبل، والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد أن الأهلى لن يشارك بصفقاته الجديدة في المباراة، وهم: بيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وكريم فؤاد، وحسام حسن، بعد تأكيد انضمامه للأهلي فجر اليوم الجمعة.

وأشار الإعلامي إلى أن تقارير مغربية أكدت أن الرجاء المغربي سيفتقد خدمات 4 لاعبين في مواجهة النادي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي، وهم المغربي عمر العمراني، والمغربي جمال حركاس، والغيني مصطفى كوياتي، والبوركينابي سامي هايين.

يشار إلى أن الأهلي توُّج بالسوبر الأفريقي الأخير، والذي أقيم في شهر مايو الماضي، في الدوحة، حينما فاز على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.