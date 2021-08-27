الصفقة الرابعة.. فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. ويكشف سر ابتعاد الزمالك عن المهاجم.. والكشف عن قيمة الصفقة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، انتقال حسام حسن مهاجم الفريق السكندري إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلق عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم يتدخل أحد إطلاقا، ولم يتكلم أحد في انتقال حسام حسن نجم الكرة المصرية إلى الاهلي إلا الكابتن محمود الخطيب ومعي مباشرة ومرة واحدة فقط في خلال جلسة ودية".

وأضاف: "رغبة اللاعب وحبه للأهلي ومصلحة سموحة واحترامنا لما قدمه لسموحة من إخلاص وعطاء واحترام للنادي، ولعلاقتي القوية باللاعب كأب له حسمت الانتقال في دقائق".

وواصل: "كل ما قيل عن التفاصيل غير دقيق ولكني لن أخوض فيها احتراما لرغبتنا المشتركة في ذلك ، ولكن ليس في الإمكان أحسن مما اتفقنا عليه لصالح الرياضة المصرية والناديين".

وأكمل: "كل التوفيق لحسام حسن، وكل النجاح للنسر الأحمر محمود الخطيب".

وأردف: "تعاملنا بمنتهي الشفافية مع الجميع بعد أن تلقينا 4 عروض شفهية لحسام حسن، ولم نفرق بين أي من الأندية الـ٤ إطلاقا".

سر عدم انتقال اللاعب للزمالك

وتابع: "كنا قريبين جدا من الموافقة علي انتقال حسام حسن للزمالك ولكن رئيس نادي الزمالك أكد أنه لايعلم شيئا عن هذه المفاوضات مما أشعرنا أن من كان يتكلم مع سموحة تكلم بصفة شخصية".

واستطرد: "علي مدار حياتنا الكروية تبادلنا مع الزمالك لاعبين ومدربين كثيرين ونحن نحترم الزمالك إدارة وجمهور وكنا وما زلنا أول من هنأ الزمالك ببطولة الدوري العام بل توقعت فوز الزمالك بدرع الدوري منذ أكثر من شهر".

وأتم: "علاقتنا مع جميع أندية مصرية ودية ويسودها الاحترام والتعاون المتبادل".

قيمة الصفقة

وفي سياق متصل، قال مصدر في الأهلي، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إن القلعة الحمراء حصلت على توقيع حسام حسن بعدما تم الاتفاق مع سموحة على بيع اللاعب مقابل 18 مليون جنيه، بجانب إعارة الثنائى أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة من الأهلى للفريق السكندرى لمدة موسم.

ويُعد حسام حسن هو الصفقة الرابعة للنادي الأهلي خلال أقل من 24 ساعة فقط، بعد أن نجح أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء في التوقيع مع كل من المدافع كريم فؤاد، والجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي ميكيسوني.