شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف فى مهمة التتويج بلقب هداف الدوري المصري مع الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره أسوان فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويسعى محمد شريف مهاجم المارد الأحمر لإعلان تتويجه رسمياً بلقب هداف الدورى الليلة، بعدما استطاع أن يكون النقطة المضيئة للمارد الأحمر هذا الموسم رغم ضياع بطولة الدوري بعد سيطرة دامت خمس سنوات متصلة على اللقب، لاسيما بعدما اقترب كثيراً من حسم لقب هداف الدوري لصالحه فى ظل امتلاكه 20 هدفاً بفارق 4 أهداف عن مصطفى فتحى لاعب الزمالك المعار لسموحة صاحب المركز الثانى برصيد 16 هدفاً قبل نهاية المسابقة بجولة وحيدة

ويعد حصول محمد شريف على لقب هداف الدورى هذا الموسم مسألة وقت، خاصة بعد ابتعاده بـ4 أهداف عن أقرب منافسيه مصطفى فتحى، وإعادة لقب الهداف إلى الأهلى بعد غياب 3 سنوات منذ تتويج المغربى وليد أزارو باللقب موسم 2017/ 2018 برصيد 18 هدفا.

ويتساوى محمد شريف حاليا مع عبد الحليم على وحسام باولو كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف آخر 10 مواسم برصيد 20 هدفا، ويتبقى له مباراة مع الأهلى أمام أسوان قد تزيد من أرقامه هذا الموسم.

محمد شريف يواصل تحطيم الأرقام القياسية فى الدوري

ونجح محمد شريف لاعب الأهلي في معادلة رقم طه إسماعيل نجم الفريق الأحمر السابق بعد تسجيه الهدف رقم 20 فى مشواره بالدوري هذا الموسم بعد هدفه في مرمى الجونة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء باستاد الجونة ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويقدم محمد شريف موسما قويا مع الأهلي نجح خلاله فى تسجيل 27 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق الأحمر، متفوقا على باقي المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

أرقام محمد شريف مع الاهلى