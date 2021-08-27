شكرا لقرائتكم خبر عن السورى عمر الميدانى يعود إلى بلاده بعد انتهاء عقده مع الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الدولى السورى عمر الميدانى، لاعب الاتحاد السكندرى، إلى بلاده بعدما انتهت علاقته بالنادي السكندرى لانتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكان الاتحاد السكندري قد تعاقد مع الميداني فى الانتقالات الشتوية الموسم الماضي، وظهر بشكل لافت في المباريات التي خاضها مع الفريق، إلا أنه عقب تولي حسام حسن تدريب الاتحاد هذا الموسم خرج من حساباته الفنية.

وبعد تأكد عمر الميدانى أنه خارج حسابات الجهاز الفنى لزعيم الثغر فى مواجهة المقاولون العرب والمقرر لها غدا السبت، حزم اللاعب حقائبه وقرر الرحيل نهائيا.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفنى للاتحاد عقب مباراه المقاولون العرب عن أسماء اللاعبين لن تكون متواجده ضمن قائمه الفريق السكندري وسوف يعلن محمد مصيلحى رئيس النادى عن الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها فى موتمر صحفى سيتم تحديده خلال الأيام القادمة.