شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تطبيق الـvar فى مباراة دجلة والإنتاج الحربى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تطبيق تقنية الفيديو فى مباراة الإنتاج الحربى ووادى دجلة اليوم فى الأسبوع الـ34 والأخير بالدورى، بحيث تقام 3 مباريات فقط فى هذه الجولة بتقنية الفيديو وهى مباريات الأهلى مع أسوان، والزمالك مع البنك الأهلى، والإنتاج الحربى مع دجلة.

وأرجعت اللجنة قرارها لأهمية مباراة اليوم بين الإنتاج الحربى ودجلة، خاصة أن الأخير ينتظر قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن نقاط مباراته فى الدور الأول أمام طلائع الجيش، وفى حال حصوله على حكم لصالحه وإضافة 3 نقاط إلى رصيده ربما يحدث تغيير فى الفرق الهابطة للقسم الثانى هذا الموسم، لذا قررت اللجنة تطبيق تقنية الفيديو فى مباراة دجلة اليوم.

وقررت لجنة الحكام تعيين الحكم عمرو الشناوى حكم فيديو فى مباراة الانتاج ودجلة اليوم ومعه مصطفى محمد حكم مساعد فيديو.

وأعلنت لجنة الحكام أطقم تحكيم الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، بعدما قررت اللجنة إقامة المباريات بدون تقنية الفيديو ماعدا مباريات الأهلى مع أسوان، والزمالك مع البنك الأهلى، والإنتاج الحربى مع دجلة.

الأهلي و أسوان :

سعيد حمزة ، محمد عزازي ، أسامة السيد ، وليد الصياد ، محمد عباس قابيل ، خالد الغندور.

البنك الأهلي و الزمالك:

محمود عاشور ، محمود أبو الرجال ، أحمد توفيق ، أبوبكر عبد الحي ، صبحي العمراوي ، مصطفى الشهدي.

إنبي و الجونة :

محمد سيد بكر ، سامح شعبان ، أحمد المأذون ، عبد الحكيم ناصر.

سموحة و مصر للمقاصة:

حمادة الحلاوى ، محمود مصطفى ، وليد قابيل ، عبد العزيز أبو سعدة.

بيراميدز و غزل المحلة :

وائل فرحان ، هشام هاشم ، أحمد حبيب ، شاكر عبد الحليم.

المقاولون العرب و الاتحاد السكندري:

نادر قمر الدولة ، هشام عبد العزيز ، أحمد الشريف ، بكر الشريف.

الإنتاج الحربي ووادي دجلة:

محمد يوسف ، محمد أبو العزايم ، طارق مصطفى ، محمد سعدون ، عمرو الشناوي ، مصطفى محمد.

سيراميكا و الإسماعيلي:

صبري ابراهيم ، وليد ممدوح ، أحمد عبد المنعم شعبان ، لطفي شعبان.