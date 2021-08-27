شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام أسوان.. طاهر وصلاح محسن وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره أسوان فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتعادل المارد الأحمر مع الجونة بثلاثة أهداف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر أسوان من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام أسوان مكونا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج، أكرم توفيق، كوكا، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز فى 21 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 70 هدفا وتلقت شباكه 28، فيما يحتل أسوان المركز الأخير برصيد 27 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 18 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 59.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، لاستعادة الانتصارات بعد التعثر أمام الجونة في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، لاسيما في ظل حالة الحزن التي تسيطر على اللاعبين بعد خسارة اللقب لصالح الزمالك الذى توج به رسمياً في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة، ويعتزم موسيمانى استغلال المباراة في تجربة البدلاء للحكم على مستواهم في ظل كون نتيجتها "تحصيل حاصل" فلن تؤثر في أي شيء ، ويستعيد الاهلى جهود لاعبه طاهر محمد طاهر الذى غاب عن مباراة الجونة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة المصرى التي فاز بها الفريق برباعية مقابل هدفين.