شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة سيراميكا والإسماعيلى باستاد السويس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق سيراميكا نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة مثيرة للفريقين، نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43.2

ـ يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 38 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42.

3_يدخل سيراميكا مباراة الليلة بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع طلائع الجيش سلبياً في نفس الجولة.

4_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة سيراميكا والاسماعيلى مكون من :"صبري ابراهيم ، وليد ممدوح ، أحمد عبد المنعم شعبان ، لطفي شعبان."

5_ قرر اتحاد الكرة إقامة جميع مباريات الجولة الاخيرة للدوري بدون تقنية الفار باستثناء مباراتى الأهلى والزمالك.

6_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الاسماعيلى وسيراميكا بفوز الاخير بهدفين مقابل هدف بالجولة 17 للمسابقة على ستاد الاسماعيلية ، سجل ثنائية سيراميكا أحمد ياسر ريان ومحمد ابراهيم وسجل للدراويش فخر الدين بن يوسف.

7_لن يقود فخر الدين بن يوسف مهاجم الاسماعيلى خط هجوم الدراويش في مباراة الليلة بعدما قرر إيهاب جلال منحه الفرصة للإنتظام في تدريبات بيراميدز فريقه الجديد استعداداً للموسم الجديد تقديراً لجهوده مع الدراويش طوال الموسم، حيث يعد هداف الفريق الأصفر برصيد 11 هدفاً.