شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع لجنة الزمالك غدا لتحديد الراحلين والصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، جلسة خاصة مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، غدا السبت، لحسم ملف اللاعبين الراحلين عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفى الجاري وكذلك الحديث عن الصفقات الجديدة.

ويختتم الزمالك مبارياته في مسابقة الدورى الممتاز، اليوم الجمعة بمواجهة البنك الأهلى في اللقاء الأخير، والذى سيشهد تتويج الزمالك رسميا بدرع الدورى بعد ضمان اللقب منذ الجولة الماضية بالفوز على الإنتاج الحربى بثنائية ليوسع الفارق مع الغريم التقليدي النادى الأهلى ويحسم اللقب رقم 13 في مسيرته.

وفضل كارتيرون تأجيل جلسة حسم الراحلين والصفقات الجديدة، لحين انتهاء مباريات الدورى، لمنح اللاعبين الفرصة الكاملة في التركيز بالمباريات دون توتر أو قلق، وكذلك منح نفسه الفرصة كاملة للوقوف على مستوى كافة اللاعبين وتحديد الراحلين.

فى سياق آخر، شهدت الساعات الماضية إرسال نادى الزمالك القيمة المالية لتفعيل بند شراء اللاعب سيف الجزيرى مهاجم الفريق من المقاولون. وكشف حسين السيد فى تصريحات لبرنامج زملكاوى، أنه تم إرسال قيمة التفعيل لذئاب الجبل، قائلا: "خلاص بعتنا للمقاولون قيمة تفعيل بند شراء سيف الجزيرى، واللاعب بقى معانا خلاص".

وأضاف السيد أن الزمالك لن يفرط فى أى لاعب بدون مقابل سواء فى الكبار أو الناشئين، وجلسة كارتيرون غدا السبت سيتم خلالها مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالصفقات واللاعبين.