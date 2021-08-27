شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو لـ برايتون الإنجليزى: فخور بكونى جزءا منكم.. فرصة لم أتخيلها.. شكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقى بيرسى تاو، الوافد الجديد للنادى الأهلى، على وداع جماهير ناديه السابق برايتون الإنجليزى عبر حسابه على تويتر، قبل بدء رحلته مع المارد الأحمر، وكتب بيرسى تاو، "شكراً لبرايتون على منحي الفرصة لأكون جزءًا من النادي.. أنا فخور برحلتي وفخور جدًا بوقتي في برايتون.. لقد منحتني الفرصة التي لم أتخيلها مطلقًا.. أريد أن أقول المزيد ولكنى لا أستطيع التعبير بالكلمات.. شكرا لجماهير النادى".

وأعلن نادي برايتون الإنجليزي انتقال المهاجم الجنوب أفريقي بيرسى تاو للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لمدة 4 مواسم مقبلة، وذلك بعد مفاوضات استمرت أسابيع مع المارد الأحمر.

ووفقاً للموقع الرسمي لنادي برايتون سيتم الانتهاء من إجراءات انتقال اللاعب رسميًا بمجرد إعادة فتح باب الانتقالات في مصر.

وانضم اللاعب الدولي الجنوب أفريقي البالغ من العمر 27 عامًا إلى برايتون في 2018 وحصل على فترات إعارة ناجحة مع ثلاثة أندية بلجيكية هي رويال يونيون سان جيلواز ، كلوب بروج وأندرلخت، قبل العودة إلى النادي في يناير.

وخاض تاو 6 مباريات مع برايتون، وكان أول ظهور له في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نيوبورت كاونتي في يناير.

وظهر بيرسي تاو لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الهزيمة 1-0 أمام مانشستر سيتي البطل.

وقال المدرب جراهام بوتر عن تاو: "لقد استمتعت حقًا بالعمل مع بيرسي، إنه محترف للغاية ويحظى بشعبية كبيرة مع بقية اللاعبين، لكن في هذه المرحلة من مسيرته يريد اللعب بانتظام ونحن نتفهم ذلك تمامًا".

وأضاف مدرب برايتون: "هذه الخطوة تمنحه الفرصة للقيام بذلك وهو ينضم إلى أحد الأندية الكبرى في أفريقيا، نيابة عن الجميع في النادي، أتمنى له كل خير في المستقبل".