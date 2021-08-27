شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يودع حسام حسن بعد انتقاله للأهلى: "شكراً هدافنا التاريخى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع نادى سموحة، عبر حسابه الرسمى على تويتر، نجم الفريق حسام حسن بعد إعلان فرج عامر رئيس النادى السكندرى انتقاله للنادى الأهلى، وكتب سموحة، "رسمياً.. هدافنا التاريخي وقائدنا حسام حسن ينتقل إلى النادي الأهلي، نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك.. شكراً يا حسام" .

وكان مقررا أن يعلن النادى الأهلى اليوم، الجمعة، إتمام رابع صفقاته الصيفية بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة لدعم خط هجوم المارد الأحمر بالموسم الجديد، ومن المنتظر أن يعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء تفاصيل الصفقة وصور توقيع اللاعب الذى اجتاز الكشف الطبى بنجاح كما يكشف عن موعد انتظامه فى تدريبات الفريق الأحمر.

وكشف مسئولو النادى الأهلى الخميس عن ثلاث صفقات من العيار الثقيل، في إطار خطة النادى الأحمر لتدعيم الفريق في الموسم الجديد مع ضغط المباريات المنتظر بسبب مشاركة الأهلى في الكثير من البطولات المحلية والأفريقية ومشاركته الثانية على التوالى في كأس العالم للأندية بعد تتويجه مؤخراً بدورى أبطال أفريقيا.

وأعلن النادى الأهلى عن أولى الصفقات الصيفية بضم كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار إلى فريق إنبى، وذلك بعد تألقه مع الفريق البترولى في الموسم الجارى، ليحجز مقعداً مع المنتخب الأولمبى، وهو ما جعله يدخل دائرة اهتمامات الأهلى لتدعيم الجبهة اليمنى التى تضم محمد هانى وأكرم توفيق والذى تم تغيير مركزه بسبب عدم وجود بديل مناسب لهانى في الأهلى.

كما كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق، أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن الأهلى عن ثالث الصفقات الصيفية بضم بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزي لمدة 4 مواسم ، وقال أمير توفيق أن الاهلي أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلي .

وحضر بيرسي تاو للقاهرة قبل ساعات واتفق على كافة الأمور الخاصة باستقراره في مصر، وسوف ينضم للتدريبات وفقًا للموعد الذي سوف يحدده موسيماني المدير الفني للفريق.