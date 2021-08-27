شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حارس الأهلى يكشف سبب اعتزاله ورأيه فى الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف أمير عبد الحميد، حارس مرمى الأهلى، أحد أهم أسباب اعتزاله وعدم مشاركته بشكل مُستمر مع الأهلى حينما كان يُدافع عن عرين الفريق قائلاً، "أعتقد أن الإصابات كان لها دور كبير فى غيابى عن المباريات مع الأهلى لفترة طويلة".

وقال أمير فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "الحضرى خبراته مكنتش زى دلوقتى وطور من نفسه وإمكانياته فى البداية مكنتش زى الفترات اللى تألق فيها من 2006 وبعد كدة".

وأضاف أمير، "الحضرى لعب كثيرا، وظروفه كانت أحسن من ظروفى فى المشاركة، وأنا مشكلتى كانت فى الإصابات العديدة التى تعرضت لها".

وأكد أمير عبد الحميد أن محمد الشناوى قائد الفريق الأحمر الحالي حارس مرمى مميز للغاية ولديه إمكانيات عالية وتطور بشكل كبير، مشيرا إلى أن أقرب منافسى الشناوى بعيدون عنه فى المستوى والإمكانيات.