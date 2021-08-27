حسام حسن.. رفض الأهلي في البداية واستغنى عنه الزمالك ثم انتصر (بروفايل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

خطف حسام حسن نجم سموحة الأضواء مبكراً في قبل الإنتقالات الصيفية القادمة بعدما أعلن محمد فرج عامر رئيس النادي السكندري انتقاله إلى الأهلي بعد الاتفاق مع رئيسع محمود الخطيب.

وأكد مصدر أخر مقرب من الصفقة لمصراوي أن انتقال حسام حسن إلى الأهلي سيكلف خزينة النادي الأحمر 20 مليون جنيه وسيكون لمدة 4 سنوات مقبلة على أن تشمل الصفقة إعارة أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة لسموحة.

وارتبط اسم حسام حسن بالأهلي والزمالك ولكن انتقاله لبطل الدوري تعثر بسبب تصريحات رئيس الأبيض خول عدم علمه بالمفاوضات وهة ما حول الصفقة للأحمر على حد قول محمد فرج عامر.

ويملك حسام حسن المولود في الثاني من سبتمبر لعام 1993 سجلاً مميزاً في الملاعب المصرية وصل إلي القمة مع نادي سموحة الذي وصل منه لمنتخب مصر على فترات.

البداية

بدأ حسام حسن الذي أطلق عليه خاله اسم (حسام) تيمناً بمهاجم الأهلي والزمالك والمنتخب العميد حسام حسن لعب الكرة في مركز شباب شبلنجة مسقط رأسه بمدينة بنها.

حاول حسام حسن وهو في الثالثة عشر من عمره الإنتقال للنادي الأهلي عبر اختبارات الناشئين ولكن وليد صلاح الدين نجم الأهلي رفضه.

وقال حسام حسن عن هذا الموقف في تصريحات تليفزيونية سابقة :" لم أنس هذا الموقف ، قلت لنفسي في وقتها ، في يوم من الأيام هخلي وليد صلاح الدين يتكلم عني".

الزمالك

رحل حسام إلى أكاديمية نادي الزمالك في محاولة للإنضمام إلى فرق الناشئين، واستمر في النادي الأبيض حتى وصل لفريق 19 سنة ولكنه لم يستطيع الوصول للفريق الأول ويتم الاستغناء عنه ليرحل إلى صفوف فريق الشباب في نادي طلائع الجيش مع بداية موسم 2012-2013 .

الجيش

النقلة الأول في مشوار حسام مع كرة القدم كانت في نفس الموسم الذي انتقل له للجيش حيث تم تصعيده للفريق الأول عام 2013 وخاص أول مباراة له في الدوري أمام الاتحاد السكندري وتحديداً في 30 أبريل وسجل هدفه الأول في تاريخ في البطولة في أولى مشاركاته.

ولم يسجل حسام حسن مع الجيش سوى هذا الهدف خلال 19 مباراة ليرحل من ناديه عام 2014 إلى الداخلية ليسجل هدفين في 26 مباراة في حقبة رائهة لحسام باولو مهاجم الفريق الشرطي الأساسي وهداف الدوري .

اللقاء مع قدوته

رحل حسام حسن إلي سموحة موسم 2016-2017 ليلتقي بعدها بموسم مع حسام حسن العميد مدرب سموحة والمهاجم الذي يحمل اسمه ومثله الأعلي في البداية ، وهنا كانت نقلة أخرى في حياة حسام الصغير.

في البداية لم تكن الأمور على ما يرام بين العميد وحسام حسن الذي فقد فرصة اللعب إلى أن بدأ المدرب في العمل على استخراج واستنفار قدرات المهاجم الشاب.

ويقول حسن:" حدث في بداية انتقالي لسموحة سوء تفاهم مع العميد، بعدها زال سوء التفاهم ومنحنى كل خبراته وروحه ، في المران كنت أرفض الهزيمة وأحاول التسجيل من كل كرة تأتي ، لقد حولني العميد إلى مهاجم أكثر شراسة بخبرته وبصمته وأسلوبه في الملعب الشهير به".

وساهم حسن حسن الكبير بالفعل في تحول بمسيرة المهاجم الشاب الذي يحمل اسمه وكان له دوراً بارزاً في تقديم أفضل مستوياته مع الفريق السكندري الذي سجل معه 44 هدفاً وصنع 10 خلال 147 مباراة .

الانتصار

خاض حسام حسن رحلة احترافية في نادي أهلى طرابلس بعد مشاركنه في الدور الأول معة سموحة وتسجيله لـ 9 أهداف من 15 مباراة ليتمكن من تسجيل 5 أهداف في 9 مباريات خاضها مع الفريق الليبي في نفس الوقت الذي دخل فيها الزمالك على خطه المفاوضات معه قبل أن ينافسه الأهلي الي ظفر بالصفقة وفق رغبة اللاعب نفسه الذي عاد من حيث أراد البدء ولكن بعد أن عبر وأثبت نفسه .

ولعب حسام حسن طوال مشواره الكروي 208 مباراة سجل فيه 57 وصنع 12 وحصل فيهم على 34 انذار و3 كروت حمراء .