"يمر بظروف صعبة وغير مستقر نفسيا" .. الغندور: أحداد ألقى بقميص الزمالك واعتذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كشفت قناة نادي الزمالك كواليس ما دار بين حميد أحداد لاعب الفريق، وأسامه نبيه المدرب المساعد بالجهاز الفني.

وكانت تقارير قد أشارت الى قيام أحداد بالتعدي على نبيه بسبب مشادة قوية في المران.

ويتواجد أحداد ضمن قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي في ختام الدوري.

وقال خالد الغندور عبر قناة نادي الزمالك "كلنا لعبنا كرة وكلنا لما بنلعب تقسيمة بنتخانق، وأنا ساعات لما بقف حكم في تقسيمة ناس بتتخانق معايا".

وأضاف "حميد أحداد يمر بظروف نفسية صعبة، هو في طريقه للرحيل عن الزمالك، يمتلك عروضا من المغرب، لا يشارك مع الزمالك وغير مستقر نفسيا".

وأكمل "أثناء التقسيمة، في أحد الكرات المشتركة طالب أحداد بالحصول على ركلة جزاء، وأسامة نبيه لم يحتسب الكرة ركلة جزاء، قام أحداد بخلع القميص الذي يرتديه وألقاه أرضا وترك الملعب".

وواصل "أسامة نبيه لم يعجبه هذا التصرف وتحدث مع أحداد، وقام اللاعب بالرد على مدربه ورفض أسلوبه في الحديث، وقرر أسامه نبيه بإخراجه من الملعب".

واستمر "بعد نهاية التقسيمة، اعتذر أحداد للمدرب وهو يتواجد في المعسكر بشكل طبيعي".

واختتم "لو حميد أحداد قام بالتطاول والتعدي على أسامة نبيه كما تردد، كيف سيتم ضمه للمعسكر؟".