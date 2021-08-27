بيرسي تاو لبرايتون: شكرا على رحلتي معكم.. منحتوني فرصة لم أتخيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون السابق والأهلي الحالي، رسالة إلى جماهير ناديه الإنجليزي.

وأعلن الأهلي أمس الخميس، التعاقد مع بيرسي تاو لمدة 4 مواسم قادمًا من برايتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب تاو: "شكرًا لكم (برايتون) على منحي الفرصة لأصبح جزءًا من النادي".

وأضاف: "أنا فخور برحلتي وفخور جدًا بالوقت الذي قضيته في برايتون.. لقد منحتوني فرصة لم أتخيلها مطلقًا".

وتابع: "أريد قول المزيد لكن لا أستطيع التعبير بشكل جيد.. جماهير النادي شكرًا لكم".

وتُعد صفقة بيرسي تاو هي الثالثة للأهلي، بعدما أعلن إتمام تعاقده مع اللاعب كريم فؤاد قادمًا من صفوف النجوم بعد انتهاء إعارته لنادي إنبي والموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة.