بالفيديو.. رونالدو يودع زملاءه ويغادر تدريبات يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

غادر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، مركز تدريب فريقه اليوم الجمعة، بعد دقائق من وصوله.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتبول إيطاليا" فقد وصل اللاعب البرتغالي إلى كونتاسا صباحًا، وبعد أقل من ساعتين غادر المركز الرياضي.

وقالت الصحيفة: "يبدو أن رونالدو، الذي وصل إلى يوفنتوس في 2018 على وشك الرحيل بعد ثلاثة مواسم".

وأضافت: "تزعم تقارير في إيطاليا وإنجلترا أن نجم مانشستر يونايتد السابق على وشك الانضمام إلى مانشستر سيتي في صفقة انتقال رائعة".

من جانبه، أكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير، أن رونالدو لم يخض التدريبات مع فريقه اليوم وغادر المركز التدريبي بعدما قام بتوديع زملائه في الفريق.

كما شدد على أن رونالدو ينتظر وكيله خورخي مينديز الذي يتفاوض حاليًا مع مانشستر سيتي على العرض الرسمي لضم البالغ من العمر 36 عامًا.

جدير بالذكر أن التقارير الإيطالية، أكدت أمس الخميس، أن رونالدو ووكيله أبلغا إدارة يوفنتوس برغبة البرتغالي في الرحيل عن صفوف السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.