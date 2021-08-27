أول تعليق من باريس سان جيرمان على أنباء التعاقد مع رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نفى القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم وجود احتمالات لتعاقد النادي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ ليلعب إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا "لم نفكر في الأمر".

وتشير التوقعات إلى رحيل رونالدو عن يوفنتوس الإيطالي قبل غلق سوق الانتقالات الحالية، ويتردد أن رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق يجري محادثات مع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتبط اسم سان جيرمان بالنجم البرتغالي رونالدو -36 عاما- المتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي يقضي العام الأخير في عقده مع يوفنتوس الذي كان قد ضم اللاعب من ريال مدريد الإسباني في عام 2018.

وأثارت التكهنات بشأن إمكانية انضمام رونالدو إلى سان جيرمان ليلعب إلى جانب ميسي نجم برشلونة السابق، حماس الجماهير، لكن الخليفي حسم الأمر بالتأكيد على عدم احتمالية انضمام رونالدو إلى الفريق الفرنسي.

وقال الخليفي في تصريحات لشبكة "بي.إن.سبورتس" التليفزيونية :"لم نفكر في الأمر".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى الرحيل عن سان جيرمان، ويتردد أن ريال مدريد يقترب من التعاقد معه.