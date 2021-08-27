تنس طاولة.. سيد محمد يتأهل إلى ربع نهائي بارالمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

نجح البطل المصري سيد محمد في التأهل إلى ربع نهائي منافسات تنس الطاولة (فردي رجال) بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في طوكيو، بعد الفوز على منافسه الياباني ياجي كاتسيوشي بنتيجة 3-1.

وانطلقت بارالمبياد طوكيو يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وتستمر حتى يوم 5 سبتمبر.

وتشارك البعثة المصرية في طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.

وفاز البطل المصري في الشوط الأول بنتيجة (11-9)، ثم خسر الشوط الثاني بنتيجة (9-11).

ونجح سيد في حسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة (13-11)، كما فاز في الشوط الرابع بنتيجة (11-8) ليحسم تأهله إلى منافسات ربع النهائي.