مدرب اتحاد جدة السابق لمصراوي: إقالتي كانت مفاجاة..وتأثرنا بغياب حجازى أمام الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد رجب:

فابيو كاريلي هو واحد من أبرز المدربين الذين مروا على الدوري السعودي، قرار إقالته كان مفاجئة للجميع في الأوساط العربية، بعد الخسارة أمام الرجاء المغربي بركلات الجزاء في نهائي البطولة العربية، المدرب البرازيلي يتحدث ليلا كورة عن أسباب رحيله من الاتحاد ويكشف كواليس كثيرة ويختار الأفضل بين المحليين والأجانب الذين واجههم .

هل فوجئت برحيلك عن الاتحاد؟

بكل تأكيد فوجئت برحيلي عن الاتحاد، أعتقد أننا قمنا بتغيير كبير للغاية في النادي، حيث حصل الاتحاد على 34 نقطة في موسم 2018/19، 35 نقطة في موسم 2019/20. بعد وصولنا، وخلال الموسم الماضي حصدنا 56 نقطة، وهذا يعد أفضل تصنيف للبطولة منذ 2015/16 حيث حصلنا على المركز الثالث، إلى جانب فوزنا على الأهلي مرة أخري بعد غياب تسع سنوات، وانتصرنا أيضاً على الهلال بعد خمس سنوات، لذلك فوجئت برحيلي عن الفريق.



البعض فوجيء بالأداء الدفاعي السلبي للاتحاد في مباراة الرجاء، هل غياب حجازي كان له هذا الأثر؟

بكل تأكيد، غياب حجازي يكون مؤثرا للغاية على الفريق في أي مباراة، كما أن هناك بعض اللحظات خلال المباراة لم نكن في كامل التركيز فيها، وهذا الأمر كان سيئاً بالنسبة لنا، لكن اللاعبين قاتلوا وانتهت المباراة ورؤسنا مرفوعة.



بيان الاتحاد أكد أنه من ضمن الأسباب التي أدت لرحيلك، هو رفضك ضم لمهاجم، حدثنا بالتفاصيل عن هذا الأمر؟

من وجهة نظري الوقت لم يكن مناسباً للحديث عن التعاقدات، كان علينا فقط التفكير في المباراة النهائية أمام الرجاء المغربي، وقد أوضحت ذلك تماماً، قلت أننا سنتحدث عن التعاقدات المحتملة بعد النهائي، التركيز وقتها كان على نهائي الكأس.



ما أفضل فريق واجهته طوال مشوارك في الدوري السعودي، وأفضل لاعب سعودي وأجنبي واجهته أيضًا خارج الاتحاد؟

هناك فرق رائعة للغاية في الدوري السعودي مثل الفيصلي، الفتح، الاتفاق، إلى جانب الحديث عن الأندية الكبار، أعتقد أن النصر والأهلي كانوا أقوياء للغاية، بالإضافة إلى أننا لعبنا أربعة مباريات عالية المستوى أمام الشباب، بالإضافة إلى أفضل فريق في البطولة وحامل اللقب الهلال.

أما عن أفضل لاعب سعودي واجهته، سأقول لك ياسر الشهراني لاعب الهلال السعودي، بينما أفضل أجنبي واجهته كانا الثنائى جوليانو لاعب النصر السعودي السابق، وكارلوس إدواردو لاعب الهلال السابق.

ما أسباب قلة مشاركة جاري رودريجيز، وهل طلب الرحيل عن الاتحاد؟

كان بإمكاني اختيار خمسة أجانب فقط، ولكن بعد عدة اجتماعات مع لجنتي، قررت أنه سيكون في الخارج، لقد تلقيت معلومات هي أنه يريد إنهاء عقده، هو يعرف ما يريد أن يفعله في حياته المهنية.



ماذا يحتاج الاتحاد للحصول على الدوري، وهل فوجئت برسالة رومارينيو بعد رحيلك؟

وصلنا إلى النهائي ونحن في حالة جيدة، لقد كانت مباراة رائعة ولكن للأسف لم نفز، أما عن رومارينيو، أنها مسألة تتعلق به وليس معي، ولكني أعرفه جيداً، وأعلم أنه شخص رائع ونقي في كل الأوقات.

كيف رأيت تعاقد الاتحاد مع كورونادو في فترة الانتقالات الحالية؟

إيجور لاعب رائع، قدم أداءً جيدًا حينما ذهب في الدوري الإماراتي. لقد قدم نفسه إلى العالم العربي بشكل مميز للغاية بفضل تميزه مع الشارقة في البطولة الإماراتية.

ما هي رسالتك إلى جماهير الاتحاد؟

أود فقط أن أشكر المشجعين كثيرًا على دعمهم لنا في الأوقات الجيدة والسيئة التي نعيشها في النادي، سيبقى احترام الجمهور وإعجابه في قلوبنا، وللمملكة العربية السعودية شكرا على كل شيء والاحترام الكبير لي ولعائلتي.