مواجهات نارية في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.. نتائج القرعة

المنامة - ياسر ابراهيم - جرت في مدينة إسطنبول التركية، الخميس، قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أسفرت عن عدة مواجهات نارية ستجمع بين كبار القارة العجوز.



وتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى 4 مستويات، في كل مستوى 8 فرق، ينتج عنها ثمان مجموعات كل مجموعة تضم أربع فرق، على أن لا يقع فريقان من دولة واحدة في نفس المجموعة.



ويضم المستوى الأول أبطال الدوريات وأبطال البطولات القارية لأوروبا، ثم يتم تصنيف الأندية المتبقية بناءً على مركزها في جدول ترتيب الاتحاد الأوروبي "يويفا".



وأوقعت القرعة تشيلسي الإنجليزي، حامل اللقب، في المجموعة الثامنة إلى جانب أندية يوفنتوس الإيطالي، زينيت سان بطرسبرغ الروسي، ومالمو السويدي.



وسيشهد الدور الأول مواجهة قوية بعدما أسفرت القرعة عن صدام ناري بين مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، اللذان سيجتمعان في المجموعة الأولى رفقة لايبزيغ الألماني، وكلوب بروج البلجيكي.



ولن تقل المجموعة الثانية إثارة عن سابقتها حيث ضمت أندية أتلتيكو مدريد الإسباني، ليفربول الإنجليزي، بورتو البرتغالي، وميلان الإيطالي.



وحل بشكتاش التركي في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من سبورتنغ لشبونة البرتغالي، بوروسيا دورتموند الألماني، أياكس أمستردام الهولندي.



وضمت المجموعة الرابعة أندية إنتر ميلان الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، شاختار دونيتسك الأوكراني، وشريف تيراسبول المولدوفي.



ومنحت القرعة فرصة الثأر لنادي برشلونة بعدما جاء في المجموعة الخامسة مع بنفيكا البرتغالي، ودينامو كييف الأوكراني، وبايرن ميونخ الألماني، الذي كان قد ألحق بالنادي الإسباني خسارة قاسية (8 ـ 2) في نفس المسابقة قبل موسمين.



وضمت المجموعة السادسة أندية فياريال الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، أتالانتا الإيطالي، يونغ بويز السويسري.



وفي المجموعة السابعة، يلتقي ليل الفرنسي، إشبيلية الإسباني، ريد بول سالزبورغ النمساوي، وفولفسبورغ الألماني.​​​​​​​



الأناضول

