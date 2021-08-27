إنتقال مبابي الى ريال مدريد هو مكسب له ولباريس سان جرمان!

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مدريد: على الرغم من استمرار التأثير السلبي لجائحة كوفيد 19 من الناحية الإقتصادية، إلّا أنّ ريال مدريد الإسباني تحدّى الظروف بتقديم عرض كبير لباريس سان جرمان الفرنسي من أجل ضمّ جوهرته كيليان مبابي مقابل 160 مليون يورو، وهذا العرض رغم ضخامته يشكّل مصدر ربح أكيد للنادي المدريدي ولسان جرمان أيضاً.

جوبه العرض الأول بالرفض من جانب إدارة سان جرمان، حيث قال المدير الرياضي للنادي البرازيلي ليوناردو الأربعاء أنّه "غير كافٍ" لتسهيل خروج إبن الـ 22 عاماً الذي انضمّ إلى "بارك دي برانس" قادماً من موناكو قبل أربعة أعوام مقابل 180 مليون يورو.

وفي حال أقدم ريال على تقديم عرض أكبر للظفر بخدمات مبابي، فمن المحتمل عندها أن يصبح الأخير صاحب أغلى صفقة انتقال في العالم، متخطّياً زميله الحالي البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى سان جرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017.

وبحسب حسابات ريال الماليّة، المنشورة في تموز/ يوليو الماضي، فإنّ النادي يملك موجودات بقيمة 534 مليون يورو، و122 مليون يورو نقداً في المصرف.

بلغت قيمة رواتب النادي الموسم الماضي 448 مليون يورو، أقل بقليل من الحد المسموح به من رابطة اللّيغا والبالغ 473.3 مليون يورو.

غير أنّ ريال عمد إلى تقليص النفقات، بعد رحيل القائد سيرخيو راموس إلى سان جرمان وقلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران إلى مانشستر يونايتد، وكلاهما يملكان أجورًا مرتفعة. كما حصل ريال على مبلغ مقبول من بيع النروجي مارتن أوديغارد إلى أرسنال.

وفي العام 2020، غادر أروقة سانتياغو برنبايو الثلاثي، المغربي أشرف حكيمي، سيرخيو ريغيلون ولاعب الوسط أوسكار رودريغيس مقابل 90 مليون يورو.

اقتراب إغلاق سوق الإنتقالات

يعتبر متخصّصون في عالم كرة القدم أنّ لوس بلانكوس قادر على تحمّل نفقة مبابي.

إذ أشار الأستاذ في جامعة أوفييدو ورئيس مركز مرصد الإقتصاد الرياضي لوكالة فرانس برس، بلاسيدو رودريغيس غيريرو، "يملك ريال مدريد حوالى 290 مليون يورو من أجل التعاقد".

وتابع "راتب مبابي السنوي في ريال مدريد هو 35 مليون يورو بشكل صافٍ و70 مليون يورو بشكل إجمالي".

وأضاف "من أجل الإستفادة من هذا الإستثمار، بحسب رأيي، سيعرض ريال عقدًا لستة مواسم على الأقل. بالنظر إلى قيمة الإنتقال، نتحدّث عن إستثمار يصل إلى 620 مليون يورو من ريال".

ينتهي عقد مبابي مع سان جرمان بعد عام واحد، وسط مسعى لناديه من أجل تجديد العقد، عقب ضمان بقاء نيمار وإنضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، ما يمهّد لثلاثي رهيب في الهجوم.

لكنّ الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي عام 2018 لم يخفِ يوماً رغبته بخوض تحدّيات جديدة.

إذ فتح باب رحيله عن سان جرمان في أيار/ مايو 2019 مبدياً رغبته "بمسؤوليات إضافية".

يرى غيريرو أنّ ريال يخطّط لعرض جديد قبل انتهاء سوق الإنتقالات في 31 آب/ أغسطس الحالي.

وقال "ستكون صفقة رابحة للجانبين. فسيربح سان جرمان مبلغ 225 مليون يورو مباشرة، من خلال عرض ريال وراتب اللّاعب".

وأضاف "في حال أرجئت الصفقة حتى الصيف المقبل فعندها فسيحصل سان جرمان على صفر عائدات".

وختم حديثه قائلًا "يضغط ريال مدريد من أجل إنهاء الصفقة الآن، لأنها إذا بقيت حتى الصيف المقبل، عندما يكون اللّاعب حرّاً، وعندها قد يعمد أيّ نادٍ إنكليزي إلى عرض راتب 50 مليون يورو بشكل صاف، وسيعجز ريال حينها على المضاربة عليه".