شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مليون جنيه + إعارة بيكهام وفهد.. تكاليف صفقة حسام حسن فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادى الأهلى جميع إجراءات ضم حسام حسن مهاجم سموحة، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، وكشف مصدر لـ ”الخليج 365” أن الأهلى حسم الصفقة عصر أمس، الخميس، بشكل رسمى من خلال الاتصالات التى تمت بين الناديين.

وقال مصدر فى الأهلي، إن القلعة الحمراء حصلت على توقيع حسام حسن بعدما تم الاتفاق مع سموحة على بيع اللاعب مقابل 18 مليون جنيه، بجانب إعارة الثنائى أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة من الأهلى للفريق السكندرى لمدة موسم.

من ناحية أخرى، قرر مسئولو النادى الأهلى تفويض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة؛ لحضور اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلى الأندية الأحد المقبل، وناقش مسئولو الأهلى مع سيد عبدالحفيظ العديد من الملفات الخاصة بالفريق فى الموسم الجديد، فى ضوء التحديات التى تشهدها المرحلة المقبلة؛ سواء على الصعيد المحلى أو القاري.

وطلب مسئولو النادى من مدير الكرة الانتهاء من كافة الأمور بما يضمن دعم الفريق وتوفير كل احتياجاته بالشكل الأمثل كالمعتاد؛ لتحقيق طموحات الأهلى وجماهيره.

من ناحية أخرى، أعلن بيتسو موسيماني، المدير للأهلي، قائمة الفريق التى ستواجه أسوان فى التاسعة من مساء غد، الجمعة، فى الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

وتضم قائمة الفريق 21 لاعبًا وهم: محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا.