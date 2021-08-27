شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم باهر المحمدى مع الإسماعيلى والفراعنة قبل العودة للمنتخب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد باهر المحمدى قلب دفاع الإسماعيلى لصفوف منتخب مصر بعد غياب 646 يومًا بسبب الإصابة التى لحقت به بداية من مطلع العام الماضى، وكشف الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى عن قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل.

وينتظر منتخب مصر مواجهتى أنجولا والجابون يومى 1 و5 سبتمبر المقبل فى منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

وشارك باهر المحمدى مع الإسماعيلى فى 122 مباراة بواقع 10069 دقيقة بواقع 100 مباراة خلال منافسات الدورى العام، و5 مباريات خلال منافسات كأس مصر، و7 مباريات خلال منافسات دورى أبطال أفريقيا، و 10 مباريات خلال منافسات البطولة العربية، سجل 6 أهداف، وصنع 4 أهداف

فيما شارك باهر المحمدى مع الفراعنة فى 8 مباريات بمجموع دقائق لعب 661 دقيقة، بواقع 4 مباريات خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، 3 مباريات ودية بجانب مباراة خلال منافسات كأس أمم أفريقيا، وسجل هدفًا وفقاً للموقع الرسمى للدراويش.

وجاءت قائمة مصر لمواجهتى أنجولا والجابون كالتالى..

محمد الشناوى والهانى سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدى وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافى وأحمد أبو الفتوح وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش وعلى جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحى ورمضان صبحى وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدى أفشة ومحمد صلاح ومحمد الننى.

أزمة فى حضور محمد صلاح والننى لمشاركة المنتخب الوطنى تصفيات كأس العالم

يشار إلى أن حضور محمد صلاح ومحمد الننى ثنائى ليفربول وأرسنال، إلى القاهرة، يواجه غموضا ويسود اتجاه كبير لعدم تواجدهما فى صفوف المنتخب الوطنى لمباراتى أنجولا والجابون، نظرا لحالة منع الاتحاد الإنجليزى للتفريط فى لاعبى انديته، بسبب رفض الحكومة البريطانية السماح للاعبين المحترفين فى الدورى الإنجليزى الممتاز لمشاركة منتخبات بلدانهم خلال الأجندة الدولية المقررة فى شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وحث الاتحادان الدولى والأفريقى لكرة القدم الحكومة البريطانية على تخفيف القيود المفروضة على اللاعبين حتى يتمكنوا من المشاركة مع منتخبات بلدانهم فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادمة خاصة ان نحو 60 لاعباً فقط بالدورى الإنجليزى الممتاز لن يكون بمقدورهم المشاركة مع المنتخبات التى يمثلونها