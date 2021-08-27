الامارات | 27 لاعباً في قائمة المنتخب الإماراتي تحضيرا لمباراتي لبنان وسورية

شكرا لقرائتكم خبر عن 27 لاعباً في قائمة المنتخب الإماراتي تحضيرا لمباراتي لبنان وسورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمنتخب التي ضمت الجديدة للمنتخب التي ضمت 27 لاعبا بعدما تم تقليص القائمة السابقة الموسعة التي ضمت 31 لاعبا تمهيدا لبدء إعداده معسكرجديد تحضيرا لمباراتي لبنان وسورية في الثاني والسابع من الشهر المقبل ضمن تصفيات الدور النهائي المؤهل لكأس العالم 2022، إذ سيلعب المنتخب ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والعراق ولبنان وسورية.

وضمت القائمة الجديدة وفقا للصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر " توتير كلا من :علي خصيف وفهد الظنحاني وعادل الحوسني ومحمد الشامسي وبندر الأحبابي وشاهين عبد الرحمن ووليد عباس ومحمود خميس ومحمد برغش وخليفة الحمادي وحسن المحرمي والحسن صالح ومحمد العطاس وماجد حسن وعلي سالمين وعبد الله رمضان وأحمد برمان وعبد الله أحمد وفابيو دي ليما وخلفان مبارك وخليل الحمادي ومحمد جمعة عيد وطنحون الزعابي وكايو كانيدو وزايد العامري وعلي مبخوت وسيبتسيان تيغالي

وكان منتخب الإمارات قد خاض معسكرا إعداد خارجي في صربيا خلال الفترة من السابع حتى 13 الجاري بمشاركة 24 لاعبا.

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