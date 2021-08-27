شريف عثمان ورحاب رضوان يتوجان بالفضية في رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو (شاهد لحظات الفوز)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق شريف عثمان الميدالية البارالمبية الأولى لمصر في طوكيو 2020 بعدما حصد فضية منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم.

عثمان خسر الميدالية الذهبية بعدما تساوى مع اللاعب الصيني يونجكاي حيث رفع كل منهما 187 كجم في المحاولة الثالثة والأخيرة.

شاهد لحظة تتويج شريف

كما نجحت رحاب رضوان لاعبة المنتخب الوطني في رفع الأثـقـال، فى التتويج بالميدالية الفضية فى منافسات وزن 50 كـجـم، فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو .

رحاب رضوان هي بطلة العالم مرتين في 2017 و2019 ، وتشارك رحاب في دورة الألعاب البارالمبية للمرة الثانية في تاريخها وكانت قد حصدت فضية ريو 2016 .

شاهد لحظة تتويج رحاب