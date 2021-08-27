موعد مباراة الأهلي وأسوان الليلة.. والقناة الناقلة.. واستبعاد 10 لاعبين من قائمة الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره أسوان في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي اللقاء متأثرا بخسارته لقب الدوري بشكل رسمي، بعدما حسمه الزمالك بفارق 6 نقاط.

وضمن الزمالك المركز الأول برصيد 79 نقطة، بينما يأتي المارد الأحمر في المركز الثاني بـ73 نقطة، فيما هبط أسوان إلى الدرجة الثانية.

قائمة الأهلي

من جانبه، أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق للأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة أسوان.

واستبعد «موسيماني» 10 لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة أسوان للراحة.

وخرج من القائمة كل من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمود كهربا، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، وعلي معلول، وناصر ماهر، وأيمن أشرف، ومحمد مجدي أفشة.

وتضم قائمة الفريق 21 لاعبًا وهم: محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل الأهلي المتوقع :

واستقر موسيمانى على التشكيل الذى سوف يخوض به مواجهة أسوان، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج، أكرم توفيق، كوكا، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

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