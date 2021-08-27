ليلة الاحتفال بالدرع.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف البنك الأهلي، نظيره الزمالك، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدخل الزمالك المباراة منتشيا بتتويجه رسميا بلقب الدوري، للمرة الـ13 في تاريخه، بعد فوزه على الإنتاج الحربي 2-0 في الجولة الماضية.

وضمن الزمالك المركز الأول بـ79 نقطة، متفوقا عن الأهلي الوصيف بـ6 نقاط، فيما يأتي البنك في المركز الـ15 برصيد 34 نقطة.

وفي سياق متصل، كشف المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منتصر الرملاوي، عن تلقيهم إخطارًا رسميًا من قِبل اتحاد الكرة بتسلّم درع الدوري بعد مباراتهم أمام نظيرهم البنك الأهلي.

قائمة الزمالك

من جانبه، أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق أمام البنك الأهلي.

وشهدت قائمة الزمالك غياب الدولي المغربي أشرف بنشرقي الذي حصل على راحة بالإضافة إلى محمود علاء فيما عاد المغربي حميد أحداد للقائمة.

وجاءت القائمة كالأتي:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم إمام – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي

تشكيل الزمالك

استقر كارتيرون، على تشكيل فريقه كالتالي.

في حراسة المرمى: محمد ابوجبل.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي.

في خط الوسط: طارق حامد وأمام عاشور وشيكابالا وأحمد سيد زيزو وأوباما.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

القناة الناقلة

تذاع مباراة الزمالك والبنك الأهلي على قناة أون تايم سبورت 1