بطولة إنكلترا: ترقّب "الساعات الأخيرة" لحسم صفقة رونالدو إلى سيتي

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باريس: اقترب مانشستر سيتي بطل إنكلترا من إتمام صفقة ضخمة لضمّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي وسط حالة ترقّب واسعة النطاق، بحسب تقارير صحافية.

وعلى الرغم من أنّ "يوفي" يصرّ حتى اللّحظة على بقاء إبن الـ 36 عاماً، غير أنّ وسائل إعلام إيطاليّة ذكرت أنّ نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي السابق قرّر حزم حقائبه والرحيل.

إذ أشارت سكاي سبورت الإيطالية أنّ قائد منتخب البرتغال أفرغ خزانته المخصّصة له في يوفنتوس، كما أنّه متردّد في المشاركة بالمواجهة المقبلة لفريق السيدة العجوز أمام إمبولي هذا الأسبوع.

وتقترب ساعة الحقيقة من الظهور خصوصاً أنّ سوق الإنتقالات يُغلق رسمياً الثلاثاء.

نادي رونالدو الجديد

ارتبط مانشستر سيتي بصفقة ضمّ الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات في الفترة الأخيرة بقوّة، خصوصاً بعد فشل التعاقد مع قائد إنكلترا وتوتنهام هاري كين.

ولا تزال العقبة الأساسية تكمن في قيمة إنتقال اللّاعب حيث ذكرت التقارير بأنّ النادي الإيطالي يطمح للحصول على 25 مليون يورو.

وفيما يبقى عام واحد على عقد رونالدو مع يوفي، ارتبط إسمه في الاسابيع الماضية أيضاً بالإنتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي أو العودة إلى مدريد.

انضم رونالدو إلى العملاق الإيطالي عام 2018 بزخم كبير، والأسبوع الماضي أصرّ مدرّب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري أنّه تلقّى ضمانات من النجم البرتغالي حول بقائه.

وقال أليغري رداً على أسئلة عدّة حول وضع رونالدو "لنوضح هذه المسألة، أخبرني رونالدو بأنّه باق".

وتابع "إنّه يتدرّب دائماً على نحو جيد وهو دائماً متوافر للمشاركة. لقد قرأت شائعات كثيرة في الصحف، لكنّه لا يرغب أبدًا بالرحيل عن يوفنتوس".

غاب هدّاف الدوري الإيطالي الموسم الماضي بـ 29 هدفاً عن المباراة الأولى للبطولة أمام أودينيزي، حيث اكتفى بالجلوس على دكّة البدلاء.

وكان رونالدو بنفسه نفى الشائعات التي انتشرت بكثرة الأسبوع الماضي حول عودته إلى ريال مدريد واصفًا إياها "بغير اللّائقة"، ورأى أنّ الروايات حول رحيله قد كُتبت "من دون أن يسعى أحد لمعرفة الحقيقة الفعليّة".

وبالتزامن مع شائعات رونالدو، كان النادي الملكي يقدّم عرضًا بـ 180 مليون يورو لضمّ النجم الفرنسي كيليان مبابي من سان جرمان، غير أنّ الأخير رفضه.

وبالتالي بات واضحاً أنّ عودة رونالدو إلى سانتياغو برنبايو غير مطروحة، غير أنّ المعطيات كلّها لا تزال قائمة حول إمكانيّة إنضمامه إلى سيتي، وسط معلومات أخرى عن إهتمام سان جرمان بجمعه مع ليونيل ميسي في فريق واحد، خصوصاً في حال رحيل مبابي.

خسارة يوفي

سجّل رونالدو 118 هدفًا في 292 مباراة بمحطّته السابقة في إنكلترا مع مانشستر يونايتد قبل إنتقاله إلى مدريد عام 2009.

انضمّ إلى يوفي عام 2018 بعد أن أحرز 450 هدفًا في 438 مباراة مع النادي المدريدي في حقبة مذهلة دامت لتسع سنوات شهدت إحرازه لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وفي يوفنتوس، تلاشت آماله بإحراز لقب دوري الأبطال مرّة أخرى حيث لم يتمكّن الفريق من تجاوز عتبة الربع نهائي في فترة رونالدو.

كذلك، خسر السيدة العجوز لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي لمصلحة إنتر ميلان.