شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الدورى الجديد سيقام بتقنية الـvar ولا نية لإلغائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة أن النسخة الجديدة من مسابقة الدورى العام 2021 - 2022 ستقام بتقنية الفيديو، وأن ما يتردد حول إمكانية إلغاء التقنية عار تماماً من الصحة، نظراً لتمسك الأندية باستمرار التقنية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأقرب هو استمرار التعامل مع الشركة الإسبانية الحالية التى تنفذ التقنية فى مصر، خاصة فى ظل وجود صعوبات فى الاتفاق مع شركات أخرى.

وأعلنت لجنة الحكام أطقم تحكيم الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، بعدما قررت اللجنة إقامة المباريات بدون تقنية الفيديو ماعدا مباريات الأهلى مع أسوان، والزمالك مع البنك الأهلى، والإنتاج الحربى مع دجلة.

الأهلي و أسوان :

سعيد حمزة ، محمد عزازي ، أسامة السيد ، وليد الصياد ، محمد عباس قابيل ، خالد الغندور.

البنك الأهلي و الزمالك:

محمود عاشور ، محمود أبو الرجال ، أحمد توفيق ، أبوبكر عبد الحي ، صبحي العمراوي ، مصطفى الشهدي.

إنبي و الجونة :

محمد سيد بكر ، سامح شعبان ، أحمد المأذون ، عبد الحكيم ناصر.

سموحة و مصر للمقاصة:

حمادة الحلاوى ، محمود مصطفى ، وليد قابيل ، عبد العزيز أبو سعدة.

بيراميدز و غزل المحلة :

وائل فرحان ، هشام هاشم ، أحمد حبيب ، شاكر عبد الحليم.

المقاولون العرب و الاتحاد السكندري:

نادر قمر الدولة ، هشام عبد العزيز ، أحمد الشريف ، بكر الشريف.

الإنتاج الحربي ووادي دجلة:

محمد يوسف ، محمد أبو العزايم ، طارق مصطفى ، محمد سعدون ، عمرو الشناوي ، مصطفى محمد.

سيراميكا و الإسماعيلي:

صبري ابراهيم ، وليد ممدوح ، أحمد عبد المنعم شعبان ، لطفي شعبان.