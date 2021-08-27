شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شباب الطائرة أمام ألمانيا فى بطولة العالم بإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة من نظيره الألماني بنتيجة 3/0 فى ثالث جولات منافسات بطولة العالم المحدد لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل بإيران.

وغادر المنتخب إلى إيران الأحد الماضى من مطار برج العرب بالإسكندرية.

وتلقى منتخب مصر الخسارة من نظيره الأرجنتينى بنتيجة 3/0 فى أول مواجهاته قبل أن يحتسب اللقاء الثانى لصالحه فى ظل إنسحاب جمهورية الدومينيكان .

بينما يلتقى منتخبنا الوطنى مع نظيره كوبا فى ختام المجموعة غدا السبت فى تمام الساعة العاشرة و النصف صباحا.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من حازم أشرف وعمرو أحمد وعلى وائل وحمزة الصافى ومعاذ مصطفى وزياد أسامة وعبد الرحمن أحمد وحازم إيهاب وأحمد إبراهيم وياسين محمد ومحمد خالد وأحمد وائل.

بينما يضم الجهاز الفنى، عادل لطفى مديرا فنيا وإسلام على مدرب عام وعبده البحراوى محلل تقنى ومحمد محسن طبيبا للفريق.