شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. كريم فؤاد نسر جديد يحلق فى سماء التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نسر جديد انضم إلى قلعة المارد الأحمر، بعدما وقع كريم فؤاد على عقد مع الأهلي ممتد لمدة 5 مواسم، في الوقت الذي ينضم كريم فؤاد لتدريبات الأهلي بعد انتهاء مباريات انبي في بطولة الدوري العام، ودخل كريم فؤاد إلى قائمة اهتمامات المارد الأحمر عقب تألقه مع إنبى خلال المباريات الأخيرة، حيث شارك كريم فؤاد في 25 مباراة صنع خلالها 5 أهداف.

بدأ كريم فؤاد مشواره الكروى فى صفوف النجوم خلال مشاركتهم فى الدورى العام موسم 2018/2019، ورغم هبوط فريقه إلى القسم الثانى استمر اللاعب فى دورى الأضواء والشهرة بعد انتقاله إلى إنبى على سبيل الإعارة، ونجح صاحب الـ 21 عاماً فى حجز مقعد له مع منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب.

ويلعب كريم فؤاد فى واحد من أكثر المراكز الحساسة وهى الجبهة اليمنى، التى عانت القلعة الحمراء كثيراً بسببها لندرة المواهب فى تلك الجبهة خلال الموسم الأخير على وجه التحديد، حتى أنها باتت تمثل صداعا مستمرا للنادي الأهلي، خاصة بعد رحيل أحمد فتحي واستمرار محمد هاني فقط في هذا المركز، ومع كل إصابة يتعرض لها هاني تظهر معاناة الأهلي الحقيقية في هذا المركز.