شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الزمالك يحتفل بالتتويج بالدورى رقم "13" أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره البنك الأهلى في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل البنك الاهلى مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار التاسع على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى لتحقيق رقم قياسى في ليلة الاحتفال بالتتويج بدرع الدوري الذى حسمه الفريق بالجولة الماضية للمرة 13 في تاريخه .

ويستمر غياب محمود جنش حارس مرمى الزمالك عن فريقه في مباراة الليلة بسبب عقوبته من الجهاز الفني بعد خروجه من معسكر مباراة سيراميكا، ويعتزم كارتيرون منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء للمشاركة في مباراة البنك الاهلى للحكم على مستواهم في ظل كون نتيجة المباراة"تحصيل حاصل".

في المقابل ، طالب خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بخوض مباراة الليلة بأعصاب هادئة بعد حسم بقاؤهم في الدوري الممتاز بشكل رسمي ، وتقديم لقاء ممتع كروياً للجماهير في ختام موسم صعب ، ويعتزم البنك الاهلى إقامة ممر شرفى للزمالك بمناسبة تتويجه بالدوري.