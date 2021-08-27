رفع الأثقال.. جيهان عبد العزيز تودع منافسات بارالمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ودعت جيهان عبد العزيز منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في طوكيو.

وانطلقت بارالمبياد طوكيو يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وتستمر حتى يوم 5 سبتمبر.

وتشارك البعثة المصرية في طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.

وتخوض البطلة المصرية منافسات رفع الأثقال (وزن 55 كجم)، ونجحت في رفع المحاولة الأولى بوزن 96 كجم، لكنها فشلت في رفع الثانية برفع وزن 100 كجم.

وعادت جيهان لتحقق محاولة ثالثة ناجحة برفع وزن 100 كجم، إلا أنها حلت في المركز السابع لتودع المنافسة.

جدير بالذكر أن شريف عثمان ورحاب رضوان حققا فضيتين لمصري في منافسات رفع الأثقال.