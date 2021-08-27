أول تعليق من رئيس سموحة بشأن انتقال حسام حسن إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة،انتقال حسام حسن لاعب الفريق السكندري إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مصدر قد أكد لمصراوي، أمس الخميس، أن الأهلي وسموحة توصلا لاتفاق بشأن انتقال اللاعب دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.. طالع من هنا

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، علق عامر: "لم يتدخل أحد إطلاقا، ولم يتكلم أحد في انتقال حسام حسن نجم الكرة المصرية إلى الاهلي إلا الكابتن محمود الخطيب ومعي مباشرة ومرة واحدة فقط في خلال جلسة ودية".

وأضاف: "رغبة اللاعب وحبه للأهلي ومصلحة سموحة واحترامنا لما قدمه لسموحة من إخلاص وعطاء واحترام للنادي، ولعلاقتي القوية باللاعب كأب له حسمت الانتقال في دقائق".

وواصل: "كل ما قيل عن التفاصيل غير دقيق ولكني لن أخوض فيها احتراما لرغبتنا المشتركة في ذلك ، ولكن ليس في الإمكان أحسن مما اتفقنا عليه لصالح الرياضة المصرية والناديين".

وأكمل: "كل التوفيق لحسام حسن، وكل النجاح للنسر الأحمر محمود الخطيب".

وأردف: "تعاملنا بمنتهي الشفافية مع الجميع بعد أن تلقينا 4 عروض شفهية لحسام حسن، ولم نفرق بين أي من الأندية الـ٤ إطلاقا".

وتابع: "كنا قريبين جدا من الموافقة علي انتقال حسام حسن للزمالك ولكن رئيس نادي الزمالك أكد أنه لايعلم شيئا عن هذه المفاوضات مما أشعرنا أن من كان يتكلم مع سموحة تكلم بصفة شخصية".

واستطرد: "علي مدار حياتنا الكروية تبادلنا مع الزمالك لاعبين ومدربين كثيرين ونحن نحترم الزمالك إدارة وجمهور وكنا وما زلنا أول من هنأ الزمالك ببطولة الدوري العام بل توقعت فوز الزمالك بدرع الدوري منذ أكثر من شهر".

وأتم: "علاقتنا مع جميع أندية مصرية ودية ويسودها الاحترام والتعاون المتبادل".