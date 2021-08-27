عضو الزمالك: بطولة الكأس "لازم تتلعب".. ونقطة خلاف مع بنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن اللجنة لم توافق على إلغاء بطولة كأس مصر، مضيفًا أن "المنطق" سيحسم مستقبل أشرف بنشرقي لاعب الفريق الأبيض.

وخلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر فضائية "الزمالك"، قال السيد: "لم يحدث أن وافقت اللجنة على إلغاء بطولة كأس مصر، هناك شركات راعية دفعت الأموال، بهذا الشكل سيضيع مجهود فرق".

وأضاف: "تلك الشائعات عبارة عن (بلالين اختبار)، بطولة الكأس لابد أن تلعب، وأمامنا وقت لاستكمالها، وليس لدينا أدنى مشكلة في انتظار انتهاء الأهلي من مبارياته".

وعن المفاوضات مع أشرف بنشرقي، قال: "هناك نقطة خلاف وحيدة مع اللاعب التونسي، وفي حالة حلها سيبقى مع الفريق بنسبة تتخطى الـ90 %".

وواصل: "هناك منطق في أمور المفاوضات مع اللاعبين، لا نألف تعاقدات، بنشرقي يتحدث عن نقطة نرى كلجنة أنها (خارج المنطق) وفي حالة الإصرار عليها سيصعب الأمر".

جدير بالذكر أن الزمالك حسم بطولة الدوري المصري موسم 20/21 بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة بنتيجة 2-0 وتوسيع الفارق بينه وبين الأهلي -وصيف الجدول- إلى 6 نقاط.