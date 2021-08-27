شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتل المركز 26 بعد فضيتين رفع الأثقال فى دورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت مصر جدول ميداليات دورة الألعاب البارالمبية طوكيو2020 ، حيث جاءت فى المركز الـ 26 بعد التتويج بفضيتين رفع الاثقال ، عن طريق شريف عثمان فى وزن 59 كجم ورحاب رضوان فى وزن 50 كجم .



جدول البارالمبية

ودخل الرباع المصرى شريف عثمان فى نوبة بكاء بعد فقدانه الميدالية الذهبية ، حيث أنه حصد 3 ميداليات ذهبية أولمبية، حققها فى أثينا 2008، ولندن 2021، و البرازيل 2016 .

ويخوض شريف عثمان انتخابات لجنة شئون اللاعبين باللجنة البارالمبية الدولية للمرة الثانية على التوالى، وذلك تحت شعار "لحماية حقوق اللاعبين".

ويرغب شريف الذى يحظى بشعبية كبيرة لدى جميع اللاعبين البارالمبين على المستوى العالمى فى الفوز من جديد بالمنصب، خاصة أنه وجد نفسه فى العمل الإدارى بعد مشاركته الأولى فى لجنة شئون اللاعبين، وأعلن أنه فور اعتزاله اللعب سيتجه للعمل الإدارى فى الألعاب البارالمبية وليس مجال التدريب، مثلما يفعل أغلب اللاعبين عقب اعتزالهم اللعب.

ويأمل شريف عثمان فى الفوز للمرة الثانية من بعضوية لجنة شئون اللاعبين، خاصة أنه أجرى العديد من الخدمات للاعبين خلال الفترة الماضية بعد نجاحه عقب انتهاء الدورة البارالمبية فى ريو دى جانيرو.