شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية روعة التليلى تحرز الذهبية الثانية للعرب والسابعة لها فى الدورات البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت اللاعبة التونسية روعة التليلى فى تحطيم الرقم القياسى العالمى لدفع الجلة سيدات والتتويج بالميدالية الذهبية الخامسة لها على التوالى والسابعة فى الدورات البارالمبية ، وتضيف الميدالية الذهبية الثانية للعرب فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وكان عمر قرادة لاعب منتخب الأردن فى رفع الأثقال قد نجح فى إحراز الميدالية الذهبية الأولى للعرب خلال منافسات رفع الأثقال فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة فى العاصمة اليابانية طوكيو.

وسجلت رحاب رضوان الميدالية الثانية للبعثة المصرية بعد تتويج الرباع المصرى شريف عثمان بالميدالية الفضية فى منافسات رفع الأثقال .

وانطلقت منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 5 سبتمبر المقبل، وشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائى فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس، وتم اختيار فاطمة عمر لتشارك فى رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012.