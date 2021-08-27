شكرا لقرائتكم خبر عن حياة خطاب: الإصابة حرمت شريف عثمان من الميدالية الذهبية فى طوكيو .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، عن سعادتها لتتويج كل من شريف عثمان ورحاب رضوان بالميداليتين الفضيتين، خلال منافسات رفع الأثقال فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى طوكيو .

وقالت حياة خطاب فى تصريحات خاصة، أن الرباعة المصرية رحاب رضوان كانت أقرب للتتويج بالميدالية الذهبية، لكن اللاعبة الصينية نجحت فى خطف الذهبية فى اللحظات الأخيرة من البطلة المصرية، مؤكدة أن رحاب قدمت أداءاً مميزاً خلال المنافسات .

وأضافت حياة خطاب، أن ظروف الإصابة التى تعرض لها الرباع المصرى شريف عثمان قبل انطلاق دورة الالعاب البارالمبية بفترة زمنية قليلة ، منعته من تحقيق الميدالية الذهبية الرابعة فى تاريخه البارالمبى ، موضحة أنه كان هناك مخاوف كبيرة من عدم إشتراك شريف عثمان فى هذه الدورة ولكنه تمكن من المشاركة والفوز بالميدالية الفضية .

ودخل الرباع المصرى شريف عثمان فى نوبة بكاء بعد فقدانه الميدالية الذهبية ، حيث أنه حصد 3 ميداليات ذهبية أولمبية، حققها فى أثينا 2008، ولندن 2021، و البرازيل 2016 .

ويخوض شريف عثمان انتخابات لجنة شئون اللاعبين باللجنة البارالمبية الدولية للمرة الثانية على التوالى، وذلك تحت شعار "لحماية حقوق اللاعبين".

ويرغب شريف الذى يحظى بشعبية كبيرة لدى جميع اللاعبين البارالمبين على المستوى العالمى فى الفوز من جديد بالمنصب، خاصة أنه وجد نفسه فى العمل الإدارى بعد مشاركته الأولى فى لجنة شئون اللاعبين، وأعلن أنه فور اعتزاله اللعب سيتجه للعمل الإدارى فى الألعاب البارالمبية وليس مجال التدريب، مثلما يفعل أغلب اللاعبين عقب اعتزالهم اللعب.

ويأمل شريف عثمان فى الفوز للمرة الثانية من بعضوية لجنة شئون اللاعبين، خاصة أنه أجرى العديد من الخدمات للاعبين خلال الفترة الماضية بعد نجاحه عقب انتهاء الدورة البارالمبية فى ريو دى جانيرو.