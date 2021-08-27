شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الأهلى يفتش عن استعادة الانتصارات أمام أسوان فى ختام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره أسوان مع دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتعادل المارد الأحمر مع الجونة بثلاثة أهداف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أسوان من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 21 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 70 هدف وتلقت شباكه 28 هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الأخير برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 18 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 59 هدفاً.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لإستعادة الانتصارات بعد التعثر أمام الجونة في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، لاسيما في ظل حالة الحزن التي تسيطر على اللاعبين بعد خسارة اللقب لصالح الزمالك الذى توج به رسمياً في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة ، ويعتزم موسيمانى استغلال المباراة في تجربة البدلاء للحكم على مستواهم في ظل كون نتيجتها "تحصيل حاصل" فلن تؤثر في أي شيء ، ويستعيد الاهلى جهود لاعبه طاهر محمد طاهر الذى غاب عن مباراة الجونة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة المصرى التي فاز بها الفريق برباعية مقابل هدفين.

ويسعى محمد شريف مهاجم الاهلى لإعلان تتويجه هدافاً للدوري الممتاز هذا الموسم فى ظل امتلاكه 20 هدفاً بفارق 4 أهداف عن مصطفى فتحى لاعب الزمالك المعار لسموحة صاحب المركز الثانى برصيد 16 هدفاً قبل نهاية المسابقة بجولة وحيدة .

في المقابل ، طالب أحمد بيبو المدير الفني لأسوان لاعبيه بخوض مباراة الليلة للشهرة والمتعة الكروية بعد تأكد هبوطهم للقسم الثانى سعياً لترك بصمة جيدة في أخر ظهور بالدوري الممتاز لاسيما أن منافسهم هو بطل أفريقيا عامين متتالين.