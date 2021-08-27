اخبار الرياضه

محمد إيهاب بعد تتويج رحاب رضوان بالفضة : عاش بناتك يا مصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب بعد تتويج رحاب رضوان بالفضة : عاش بناتك يا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد إيهاب البطل الأولمبى ولاعب المنتخب الوطنى فى رفع الأثقال ، على تهنئة رحاب رضون بعد التتويج بالميدالية الفضية فى منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 .

 

وعلق البطل الاولمبي على صفحته بالفيس بوك ، حيث نشر "الف مبروك رحاب أحمد بطلة رفع الأثقال و الفضه برقم بارليمبى جديد .. عاش بناتك يا مصر2021.. تعديل الصين تخطف الذهب بظلم تحكيمى واضح".


محمد ايهاب

 

كما حرص البطل الأولمبى على تهنئة شريف عثمان لاعب المنتخب الوطنى فى رفع الأثقال ، بعد الفوز بالميدالية الفضية ، قائلاً "الف مبروك للبطل شريف عثمان  أولللبعثه المصريه فى الألعاب البارليمبيه طوكيو 2021".

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا