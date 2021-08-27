شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب بعد تتويج رحاب رضوان بالفضة : عاش بناتك يا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد إيهاب البطل الأولمبى ولاعب المنتخب الوطنى فى رفع الأثقال ، على تهنئة رحاب رضون بعد التتويج بالميدالية الفضية فى منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 .

وعلق البطل الاولمبي على صفحته بالفيس بوك ، حيث نشر "الف مبروك رحاب أحمد بطلة رفع الأثقال و الفضه برقم بارليمبى جديد .. عاش بناتك يا مصر2021.. تعديل الصين تخطف الذهب بظلم تحكيمى واضح".



محمد ايهاب

كما حرص البطل الأولمبى على تهنئة شريف عثمان لاعب المنتخب الوطنى فى رفع الأثقال ، بعد الفوز بالميدالية الفضية ، قائلاً "الف مبروك للبطل شريف عثمان أولللبعثه المصريه فى الألعاب البارليمبيه طوكيو 2021".