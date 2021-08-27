سامح عيد يتأهل إلى ربع نهائى تنس الطاولة فى دورة الألعاب البارالمبية

وسجلت رحاب رضوان الميدالية الثانية للبعثة المصرية بعد تتويج الرباع المصرى شريف عثمان بالميدالية الفضية فى منافسات رفع الأثقال .

وكان سيد محمد، لاعب المنتخب الوطنى، قد تأهل لدور ثمن النهائى فى منافسات تنس الطاولة بعد الفوزعلى لاعب اليابان بنتيجة 3/0، فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان إبراهيم حمدتـو، لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، خسر مـن لاعب الـصين بثلاث أشواط نظيفة، في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردي رجال) بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى طوكيو.