شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عيد يتأهل إلى ربع نهائى تنس الطاولة فى دورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهل سامح عيد لاعب منتخب تنس الطاولة البارالمبي إلى ربع نهائى دورة الألعاب المقامة فى طوكيو بالفوز على بطل اندونسيا 2/3 فى الدور ثمن النهائى فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة فى العاصمة اليابانية طوكيو .
وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.
وسجلت رحاب رضوان الميدالية الثانية للبعثة المصرية بعد تتويج الرباع المصرى شريف عثمان بالميدالية الفضية فى منافسات رفع الأثقال .
وكان سيد محمد، لاعب المنتخب الوطنى، قد تأهل لدور ثمن النهائى فى منافسات تنس الطاولة بعد الفوزعلى لاعب اليابان بنتيجة 3/0، فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو.
وكان إبراهيم حمدتـو، لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، خسر مـن لاعب الـصين بثلاث أشواط نظيفة، في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردي رجال) بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى طوكيو.
وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطناية في تقريرها عن البطولة البارالمبية على البطل المصري إبراهيم حمدتو، الذي ودع منافسات مسابقة تنس الطاولة أمام اللاعب الكوري بارك هونغ في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردي رجال).
ووصفت الصحيفة البريطانية أداء اللاعب المصري بأنه أبهر الجماهير التي تابعته، وأنه كان مذهلاً رغم خسارته للمباراة.