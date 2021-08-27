شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة تتويج رحاب رضوان بالميدالية الفضية فى دورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت رحاب رضوان لاعبة المنتخب الوطنى فى رفع الأثـقـال ، بالميدالية الفضية فى منافسات وزن 50 كـجـم، فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو .

وسجلت رحاب رضوان الميدالية الثانية للبعثة المصرية بعد تتويج الرباع المصرى شريف عثمان بالميدالية الفضية فى منافسات رفع الأثقال .

رحاب رضوان هي بطلة العالم مرتين في 2017 و2019 ، وتشارك رحاب في دورة الألعاب البارالمبية للمرة الثانية في تاريخها وكانت قد حصدت فضية ريو 2016 .

ومن ناحية أخرى، يخوض شريف عثمان انتخابات لجنة شئون اللاعبين باللجنة البارالمبية الدولية للمرة الثانية على التوالى، وذلك تحت شعار "لحماية حقوق اللاعبين".

ويرغب شريف الذى يحظى بشعبية كبيرة لدى جميع اللاعبين البارالمبين على المستوى العالمى فى الفوز من جديد بالمنصب، خاصة أنه وجد نفسه فى العمل الإدارى بعد مشاركته الأولى فى لجنة شئون اللاعبين، وأعلن أنه فور اعتزاله اللعب سيتجه للعمل الإدارى فى الألعاب البارالمبية وليس مجال التدريب، مثلما يفعل أغلب اللاعبين عقب اعتزالهم اللعب.

ويأمل شريف عثمان فى الفوز للمرة الثانية من بعضوية لجنة شئون اللاعبين، خاصة أنه أجرى العديد من الخدمات للاعبين خلال الفترة الماضية بعد نجاحه عقب انتهاء الدورة البارالمبية فى ريو دى جانيرو.