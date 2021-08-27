رحاب رضوان تحطم الرقم البارالمبي فى المحاولة الأولى لتقترب من الميدالية الذهبية

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القاهرة - سامية سيد - نجحت رحاب رضوان لاعبة المنتخب الوطنى فى رفع الأثـقـال ، فى تحطيم الرقم البارالمبى فى منافسات وزن 50 كـجـم، فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو، بعد أن تمكنت فى رفع وزن 117 كجم خلال المحاولة الأولى حيث كان الرقم البارالمبى مسجل بوزن 107 كجم ، لتقترب البطلة المصرية من التتويج بالميدالية الذهبية .

وكان شريف عثمان، لاعب المنتخب الوطنى فى رفع الأثقال، قد نجح فى الحصول على الميدالية الفضية، خلال منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم فى دورة الألعاب البارالمبية ، ليسجل أول ميدالية لمصر .

ومن ناحية أخرى، يخوض شريف عثمان انتخابات لجنة شئون اللاعبين باللجنة البارالمبية الدولية للمرة الثانية على التوالى، وذلك تحت شعار "لحماية حقوق اللاعبين".

ويرغب شريف الذى يحظى بشعبية كبيرة لدى جميع اللاعبين البارالمبين على المستوى العالمى فى الفوز من جديد بالمنصب، خاصة أنه وجد نفسه فى العمل الإدارى بعد مشاركته الأولى فى لجنة شئون اللاعبين، وأعلن أنه فور اعتزاله اللعب سيتجه للعمل الإدارى فى الألعاب البارالمبية وليس مجال التدريب، مثلما يفعل أغلب اللاعبين عقب اعتزالهم اللعب.

ويأمل شريف عثمان فى الفوز للمرة الثانية من بعضوية لجنة شئون اللاعبين، خاصة أنه أجرى العديد من الخدمات للاعبين خلال الفترة الماضية بعد نجاحه عقب انتهاء الدورة البارالمبية فى ريو دى جانيرو.