شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإسماعيلى ضيفاً ثقيلا على سيراميكا بالجولة الأخيرة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق سيراميكا نظيره الإسماعيلى في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها سيراميكا بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع طلائع الجيش سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً.

وطالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بحصد نقاط المباراة الثلاث لتحسين ترتيب الفريق في جدول المسابقة ولإنهاء الموسم بشكل مميز في أول ظهور للفريق بدوري الأضواء والشهرة ، في المقابل استقر إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى بالاتفاق مع اللجنة الفنية للدراويش على خوض مباراة الليلة بالبدلاء والناشئين لتجربتهم قبل نهاية الموسم في ظل كون المباراة "تحصيل حاصل" ونتيجتها غير مؤثرة بعد أن ضمن الدراويش البقاء في الدوري الممتاز بالجولة السابقة بعد نقطة التعادل.

ولن يقود فخر الدين بن يوسف مهاجم الاسماعيلى خط هجوم الدراويش في مباراة الليلة بعدما قرر إيهاب جلال منحه الفرصة للإنتظام في تدريبات بيراميدز فريقه الجديد استعداداً للموسم الجديد تقديراً لجهوده مع الدراويش طوال الموسم، حيث يعد هداف الفريق الأصفر برصيد 11 هدفاً.