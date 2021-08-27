شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يواجه لبنان اليوم فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة القدم النسائية، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، مباراته الثانية فى الدور الأول ببطولة كأس العرب التى تقام فى مصر، أمام نظيره اللبنانى بملعب اتحاد الشرطة الرياضى.

وحقق منتخب مصر لكرة القدم النسائية الفوز على نظيره السودانى بنتيجة 10 / 0 في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة الرياضى فى افتتاح بطولة كأس العرب للسيدات 2021 والتي يقيمها الاتحاد العربي لكرة القدم في مصر في نسختها الثالثة خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي وحتى 6 سبتمبر المقبل.

وسجل أهداف منتخب مصر كل من نادين غازي (4 أهداف) وأسماء جمعة ونهى صادق و منار سالم و سمر الزيات و سامية آدم و سلوى المتولي .

وتقام البطولة بمشاركة 7 منتخبات، وهي: منتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب السودان ومنتخب لبنان في المجموعة الأولى، بينما تضم المجموعة الثانية منتخب الأردن ومنتخب الجزائر ومنتخب فلسطين.

كانت النسخة الأولى من البطولة، قد أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتُوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية في بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.