شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الرياضة يهنىء شريف عثمان بعد التتويج بفضية الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص دكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة ، على تهنئة الرباع المصرى شريف عثمان، لاعب المنتخب الوطنى فى رفع الأثقال، بعد فوزه بالميدالية الفضية، خلال منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة فى طوكيو، ليسجل أول ميدالية لمصر فى البارالمبياد.

كما قدم رامى عبد الحميد أمين صندوق اللجنة البارالمبية التهنئة للرباع المصرى شريف عثمان بعد تتويجه بالميدالية الفضية فى وزن 59 كجم.

ويخوض شريف عثمان انتخابات لجنة شئون اللاعبين باللجنة البارالمبية الدولية للمرة الثانية على التوالى، وذلك تحت شعار "لحماية حقوق اللاعبين".

ويرغب شريف الذى يحظى بشعبية كبيرة لدى جميع اللاعبين البارالمبين على المستوى العالمى فى الفوز من جديد بالمنصب، خاصة أنه وجد نفسه فى العمل الإدارى بعد مشاركته الأولى فى لجنة شئون اللاعبين، وأعلن أنه فور اعتزاله اللعب سيتجه للعمل الإدارى فى الألعاب البارالمبية وليس مجال التدريب، مثلما يفعل أغلب اللاعبين عقب اعتزالهم اللعب.

ويأمل شريف عثمان فى الفوز للمرة الثانية من بعضوية لجنة شئون اللاعبين، خاصة أنه أجرى العديد من الخدمات للاعبين خلال الفترة الماضية بعد نجاحه عقب انتهاء الدورة البارالمبية فى ريو دى جانيرو.